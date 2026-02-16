Iberdrola supera els 1.100 punts de recàrrega públics a Catalunya i arriba als 150 a cada província

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola ha superat els 1.100 punts de recàrrega públics en funcionament a Catalunya, i ja compta amb almenys 150 punts a cada província catalana, ha informat aquest dilluns l'empresa en un comunicat.
En concret, 600 punts de recàrrega se situen a la província de Barcelona, que en concentra el nombre més gran, mentre que a Tarragona n'hi ha més de 220 i Lleida i Girona han arribat als 150 punts de recàrrega cadascuna.
En el conjunt d'Espanya, la companyia compta amb 11.000 punts de recàrrega operatius, després de posar-ne en funcionament més de 2.500 el 2025, fins a arribar a un 22% de la infraestructura pública disponible, la qual cosa "reforça el seu lideratge i la consolida com la xarxa de recàrrega més extensa del país", explica Iberdrola.