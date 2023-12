Iberdrola rep el certificat de productor d'hidrogen renovable a la seva planta de Barcelona

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha rebut el certificat com a productor d'hidrogen renovable a la seva planta de Barcelona i "esdevé la primera empresa" que el rep a Espanya, ha informat aquest divendres en un comunicat.

El certificat ha estat atorgat per Enagás, entitat designada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com a gestor tècnic per garantir l'origen del gas procedent de fonts renovables.

D'aquesta manera, es confirma que Iberdrola produeix hidrogen procedent de fonts d'energia renovables, respectuoses amb el medi ambient i neutre a nivell climàtic en el procés de generació, emmagatzematge i comercialització, a més del sistema de gestió de l'organització.

"L'auditoria ha verificat el tipus de gas produït, les matèries primeres i la tecnologia de producció de gasos renovables utilitzades a la instal·lació per Iberdrola, després de comprovar que compleixen els requisits de sostenibilitat establerts", ha explicat la companyia.

La planta d'Iberdrola està situada a la Zona Franca i actualment dona servei a vuit autobusos públics de Barcelona, i està previst ampliar la flota a 60 vehicles fins al 2026.