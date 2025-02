Iberdrola registra guanys rècord de 5.612 milions el 2024, impulsat per inversions de 17.000 milions

MADRID 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola va obtenir uns guanys rècord de 5.612 milions d'euros el 2024, la qual cosa representa un increment del 17% pel que fa a l'exercici anterior, impulsat per unes inversions totals històriques de 17.000 milions l'any, va informar la companyia, superant així la seva previsió de benefici d'uns 5.500 milions d'euros.

El benefici net ajustat de l'elèctrica presidida per Ignacio Sánchez va aconseguir els 5.530 milions d'euros l'any passat, un 15% més que el benefici net reportat del 2023.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va créixer un 17% el 2024, fins als 16.848 milions d'euros, impactat pels ingressos de la desinversió dels actius de generació tèrmics i a causa del fort acompliment operatiu per major base d'actius i millors retorns obtinguts en el negoci de xarxes, així com per major producció amb millors preus, juntament amb una normalització dels marges en el negoci de producció d'electricitat i clients.