Iberdrola preveu unes inversions de 41.000 milions al 2026 per assolir un benefici de fins a 5.800 milions

Estats Units i Regne Unit, amb gairebé el 60% de les inversions, principals mercats per a l'energètica



MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

Iberdrola preveu unes inversions brutes d'uns 41.000 milions d'euros en el període 2024-2026 per assolir un benefici net d'entre 5.600-5.800 milions d'euros al final del període, segons les xifres presentades amb motiu de la seva Capital Markets Day que se celebra aquest dijous a Londres.

D'aquesta xifra inversora, que inclou la compra del 18,4% d'Avangrid per uns 2.280 milions d'euros per fer-se així amb el 100% de la seva filial estatunidenca, els socis de la companyia en renovables -com el fons sobirà noruec Norges o Masdar- contribuiran amb 5.000 milions d'euros, portant la inversió neta així d'Iberdrola als 36.000 milions d'euros.

El 85% de les inversions tindran per destinació comprats amb rating 'A'; sent els Estats Units el principal focus inversor per a l'energètica, amb el 35%; seguit del Regne Unit (24%), Iberia -Espanya i Portugal-, (15%), Llatinoamèrica (15%) i Alemanya, França, Austràlia i altres països de la Unió Europea (11%).

Per negocis, les xarxes elèctriques seran el principal segment d'aquestes inversions, amb el 60%, uns 21.500 milions d'euros, dedicats principalment a ampliar i reforçar les xarxes als EUA, Regne Unit, Brasil i Espanya.