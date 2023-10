Iberdrola eleva un 17% els seus guanys al setembre, fins els 3.637 milions, i apunta a un nou benefici rècord

Preveu un creixement del benefici net de doble dígit pel 2023



MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola va registrar un benefici net de 3.637 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa representa un increment del 17,2% pel que fa al mateix període de l'exercici passat -un 22,4% excloent l'extraordinari derivat de la venda de part del negoci a Mèxic-, va informar la companyia.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'energètica presidida per Ignacio Sánchez Galán va créixer un 13,2%, situant-se en els 10.783 milions d'euros a tancament de setembre a causa dels majors volums de producció, el major factor de càrrega i l'eficiència operativa, juntament amb les menors compres d'energia.

Les inversions brutes d'Iberdrola van assolir 10.842 milions d'euros en els últims 12 mesos, amb un creixement del RAB en el negoci de xarxes del 9% fins als 41.200 milions d'euros i havent instal·lat 3.100 megavats (MW) renovables en els últims dotze mesos, fins a aconseguir un total de 41.300 MW.

Amb aquests resultats al tancament de setembre, la companyia preveu un creixement del benefici net de doble dígit per 2023 (excloent qualsevol plusvàlua addicional per rotacions d'actius). Així, apunta a un nou rècord de guanys per aquest any, després del benefici de 4.339 milions d'euros en 2022. Els actius aconseguiran els 150.000 milions d'euros en 2023.

Per la seva banda, el deute financer net ajustada del grup se situa a la fi de setembre en els 47.951 milions d'euros, augmentant un 8,3% respecte a setembre 2022 a causa de l'esforç inversor del període i a l'evolució dels tipus de canvi.

El president de la companyia, Ignacio Sánchez Galán, va considerar que l'execució de l'estratègia presentada el passat mes de novembre "està permetent créixer, preservar la solidesa financera i augmentar el dividend" del grup.

AUGMENTA UN 11% EL DIVIDEND.

Així, després d'aconseguir aquest any ja el sòl de dividend per 2025, l'energètica augmenta el seu dividend a compte de 2023 -que serà distribuït al gener- un 11%, fins als 0,20 euros per acció, enfront dels 0,18 euros per títol de 2022.

A aquest se li afegirà el dividend complementari, una vegada aprovat en la Junta General d'accionistes. El dividend total amb càrrec a 2022 ja va aconseguir el sòl establert per a l'any 2025 en el pla estratègic anunciat al novembre de l'any passat.