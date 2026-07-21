Iberdrola desembarca en el negoci de les xarxes elèctriques a Finlàndia amb la compra de Caruna

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola ha donat un nou impuls a la seva estratègia per créixer en el negoci de les xarxes elèctriques i ha arribat a un acord per adquirir Caruna, la principal companyia de distribució elèctrica de Finlàndia, en una transacció que valora el 100% de l'empresa en prop de 5.000 milions d'euros, incloent el seu deute financer i que permet al grup desembarcar en aquest negoci al país nòrdic, informa l'energètica.
En concret, l'operació suposarà un desemborsament de 2.014 milions d'euros per al 80% dels fons propis de la companyia en mans d'Ontario Teachers, el pla de pensions monoprofesional més gran del Canadà i que administra els fons de jubilació de docents actius i retirats a Ontario, i de la firma d'inversió nord-americana KKR, mentre que els fons de pensions nòrdics AMF i Elo mantindran la participació del 20%.
La transacció es compondrà d'un pagament d'uns 1.014 milions d'euros en la data de consumació de l'operació i un pagament diferit de 1.000 milions d'euros, aproximadament, que s'abonarà en els 30 mesos següents al tancament, subjecte als ajustos habituals en aquestes operacions.
Caruna és l'operador més important de distribució elèctrica del país i presta servei a un milió i mig de persones, més del 20% de la població finlandesa, i compta amb una xarxa d'aproximadament 89.000 quilòmetres, soterrats en un 67%.
L'empresa opera, a través de dues concessions de distribució, a l'àrea que envolta el centre de Hèlsinki i a la regió de Joensuu --amb una forta activitat industrial i una creixent demanda associada a nous centres de dades, a més de desenvolupaments residencials--, i també en altres zones de l'oest i el nord-est del país.
El tancament de l'adquisició està previst el primer trimestre del 2027, subjecte a l'obtenció de les autoritzacions regulatòries habituals en aquestes operacions.
El president executiu d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha destacat que aquesta operació reforça "l'aposta estratègica" del grup per les xarxes elèctriques "com a infraestructures essencials per impulsar la seguretat energètica, l'autosuficiència i la competitivitat".
"Finlàndia ofereix una elevada qualitat creditícia i un marc regulatori predictible i atractiu, i Caruna compta amb unes fortes perspectives de creixement per la necessitat de xarxes lligada a la nova generació renovable, la demanda creixent dels sectors industrial i residencial i l'electrificació de l'economia". ha dit.