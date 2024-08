Iberdrola compra l'anglesa ENW en una operació valorada en 5.000 milions d'euros

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha subscrit l'adquisició del 88% de la companyia distribuïdora d'electricitat britànica que opera en el Regne Unit Electricity North West (ENW) per un valor de fons propis de 2.100 milions de lliures (uns 2.500 milions d'euros), en una operació el valor total de la qual de la companyia pel 100% incloent deute ascendeix a 5.000 milions d'euros, va informar l'energètica.

En concret, l'operació s'ha estructurat mitjançant una compravenda de participacions representatives de, aproximadament, un 85,6% del capital social d'ENW Holding i una ampliació de capital dinerària en ENW Holding per mitjà de la qual Iberdrola adquirirà en la mateixa data una participació addicional de, aproximadament, un 2,4% del capital social d'aquesta societat.

Una vegada consumada l'operació, KDM Power Limited, un consorci liderat per la societat japonesa Kansai Electric Power Co, actual soci d'ENW Holding, conservarà una participació d'un 12% al capital social d'ENW Holding.

Simultàniament al contracte de compravenda de participacions, Iberdrola i KDM han formalitzat el corresponent acord de subscripció i de socis en termes habituals en operacions d'aquesta naturalesa i l'entrada de la qual en vigor està condicionada a l'efectiva consumació de l'operació.

La valoració del 100% d'ENW Holding a l'efecte de l'operació -incloent el deute financer net consolidada d'ENW Holding, en els termes reportats per la mateixa- prenent com a data de referència el 31 de març de 2024, ascendeix a un total aproximat de 4.208,4 milions de lliures esterlines (uns 4.990,3 milions d'euros).

Així, implicarà un desemborsament total aproximat per part de la companyia pel 88% del capital social d'ENW Holding, en concepte de preu de la compravenda i desemborsament de les aportacions en l'ampliació de capital, subjecte a determinats ajustos habituals en aquest tipus d'operacions en la data de tancament, d'aproximadament 2.134 milions de lliures esterlines (uns 2.530,5 milions d'euros). L'operació està subjecta a autoritzacions habituals en aquest tipus de transaccions.

REGNE UNIT, PRIMER PAÍS PER BASE D'ACTIUS REGULATS.

D'aquesta manera, el grup presidit per Ignacio Sánchez Galán tanca una adquisició que reforça la seva aposta per les xarxes en àrees amb 'ràting A' i situa a Regne Unit com el primer país per base d'actius regulats per a la companyia.

El passat 24 de juliol, amb motiu de la presentació de resultats del primer semestre, el mateix Galán ja va confirmar que Iberdrola presentaria una oferta vinculant per ENW.

Junt amb Iberdrola també havien mostrat el seu interès per arribar fins al final en la licitació per ENW una aliança formada per Engie i el fons canadenc Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ).

L'adquisició d'ENW encaixava en l'estratègia d'Iberdrola, que comptava amb una important caixa després de la renúncia a l'adquisició als Estats Units de PNM i la venda dels seus actius a Mèxic per un import superior als 5.400 milions d'euros, amb unes plusvàlues de 1.165 milions d'euros després d'impostos.

Des de la compra de Scottish Power, en una operació que es va dur a terme en 2007 per un import de més de 17.000 milions d'euros, Regne Unit ha estat una de les destinacions de la inversió d'Iberdrola amb prop de 36.000 milions d'euros.

Amb aquesta operació, Regne Unit es converteix al primer país de la companyia per base d'actius de xarxes, amb uns 14.000 milions d'euros, seguit d'Estats Units amb 13.300 milions d'euros.

Galán va destacar que aquesta operació permet a la companyia continuar amb el seu "compromís amb les inversions en xarxes elèctriques, factor fonamental per a l'electrificació i descarbonització de l'economia i amb els països amb plans ambiciosos d'inversió que compten amb regulacions estables i predictibles".

"Com a resultat d'aquesta operació, els nostres actius regulats de xarxes a Regne Unit aconsegueixen els 14.000 milions d'euros, que, juntament amb una quantitat similar als Estats Units, representen dos terços de tots els actius de xarxes del grup", va dir.

SINERGIES AMB SCOTTISH POWER.

ENW representa una oportunitat única per Iberdrola, en tractar-se de la companyia que se situa entre les dues companyies de distribució a Escòcia de Scottish Power.

Aquesta companyia distribueix electricitat a gairebé cinc milions de clients a la zona nord-oest d'Anglaterra, en ciutats com Manchester, Lancaster i Barrow, i compta amb 60.000 quilòmetres de xarxes de distribució d'electricitat.

A més, l'adquisició accelera l'aposta i el creixement d'Iberdrola en el negoci de xarxes, convertint-la en la segona companyia de transport i distribució regulada d'electricitat a Regne Unit. A partir d'ara, el grup energètic distribuirà electricitat a uns 12 milions de persones i comptarà amb més de 170.000 quilòmetres de xarxes. A més, donarà ocupació a més de 8.500 persones en tot el país.

Des de l'adquisició de Scottish Power en 2007, Iberdrola ha tingut un alt creixement i és l'única companyia energètica integrada verticalment al país.

Scottish Power és un dels majors inversors en energies renovables al país, i és propietària i opera la xarxa de transport del sud d'Escòcia i les xarxes de distribució en el centre-sud d'Escòcia i Merseyside, el nord de Gal·les i Cheshire.

En l'actualitat, Iberdrola explica al país amb més de 111.400 quilòmetres de línies elèctriques instal·lades i 40 parcs eòlics terrestres i dos marins en funcionament, amb una capacitat renovable total de més de 3.000 megavats (MW) que proveeix l'equivalent a més de dos milions de llars. Això li permet generar el 100% de l'energia lliure d'emissions.

Dins dels seus plans de creixement, l'energètica està construint també el parc eòlic marí 'East Anglia Three', el segon més gran del món, amb una capacitat total de 1.400 MW.