Iberdrola ampliarà capital per 5.000 milions per accelerar inversions a xarxes als EUA i el Regne Unit

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha acordat llançar una ampliació de capital accelerada per un import de 5.000 milions d'euros per escometre noves oportunitats d'inversió a xarxes elèctriques als Estats Units i el Regne Unit sobre la base dels nous marcs tarifaris, ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'augment de capital s'executarà de conformitat amb els termes del contracte d'assegurament subscrit per la companyia i JP Morgan, actuant com 'joint global coordinators', 'joint bookrunners' i 'structuring advisor', BofA Securities Europe i Morgan Stanley Europe, actuant com 'joint global coordinators' i 'joint bookrunners (els 'joint global coordinators') i "BNP Paribas, actuant com 'joint bookrunner'.

Així, es durà a terme una col·locació accelerada de les accions noves, dirigida exclusivament a inversors qualificats, per determinar, mitjançant un procés de prospecció de la demanda, el tipus d'emissió i el nombre definitiu d'accions noves a emetre.