Ibercaja patrocinarà el programa de sostenibilitat de la BNEW del CZFB

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Ibercaja recolzarà per tercer any consecutiu la Barcelona New Economy Week (BNEW), l'esdeveniment que organitza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), i patrocinarà la vertical de sostenibilitat 'Bearth'.
El congrés, que busca impulsar, connectar i transformar la nova economia, tindrà lloc del 29 de setembre al 2 d'octubre en el DFactory Barcelona, segons ha informat aquest dimecres el CZFB en un comunicat.
La directora territorial de l'Arc Mediterrani d'Ibercaja, Myriam Santos-Morán Torrens, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han signat aquest matí l'acord.