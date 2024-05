Ibarra (PSC) defensa impulsar el Hard Rock perquè és "positiu" i generarà ocupació

Viñuales a Sánchez: "Com no ha de valer la pena? Amb tot el que has fet!"



TARRAGONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha defensat aquest dissabte impulsar el Hard Rock perquè "és un projecte positiu" i generarà llocs de treball a la província.

"Haurà de complir, evidentment, les exigències mediambientals, les exigències de seguretat, les exigències laborals. Només faltaria!", ha assegurat en un acte de campanya del PSC a Tarragona al costat de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero i de l'alcalde, Rubén Viñuales.

Ibarra ha defensat que el turisme "no estigui concentrat en els mesos d'estiu, sinó que es desestacionalitzi", i que arribin creuers al Port de Tarragona perquè la ciutat tingui turistes tot l'any.

La candidata ha confiat textualment en què aquestes eleccions puguin "trencar les inèrcies que s'han produït a Catalunya" i ha assegurat que els últims deu anys de govern d'ERC i Junts han estat perduts.

"Han estat més centrats a competir entre ells, a buscar la confrontació, que a estar centrats en els problemes que realment tenim els catalans i les catalanes", considera.

SUPORT A SÁNCHEZ

Ibarra ha dit que també estava prevista la presència del cap de llista, Salvador Illa, però ha anat al Comitè Federal del PSOE per traslladar a Sánchez "tot el suport dels socialistes catalans".

"Perquè la corrupció no pot guanyar, perquè la mentida no pot guanyar. Estem amb tu, president, per fer aquesta Espanya plural i diversa", ha dit.

RUBÉN VIÑUALES

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també ha expressat el seu suport al president del Govern central: "Com no ha de valer la pena? Amb tot el que has fet, president! Amb tot el que has lluitat, tot el que has hagut de superar, ara has de continuar. Queda molt per fer".

També ha destacat la importància que el PSC guanyi a la província de Tarragona en aquestes eleccions perquè Illa pugui governar: "Si no guanyem en aquesta província, serà molt més complex que Salvador sigui el nostre president".