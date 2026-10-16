Iati Seguros preveu facturar 60 milions aquest any, un 22% més

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Iati Seguros ha explicat que preveu tancar el 2026 amb una facturació de 60 milions d'euros, un 22% més que el 2025, informa en un comunicat aquest divendres.
Ha explicat que el creixement es deu a l'aposta per la digitalització i el desenvolupament d'un model de negoci adaptat als nous hàbits de consum.
El CEO de l'empresa, Alfonso Calzado, ha afirmat que l'objectiu és "construir una marca cada vegada més forta" sense perdre la proximitat, la confiança i el compromís amb els clients.
Per això, la companyia inicia una nova etapa amb dues grans prioritats: seguir amb la digitalització total del negoci i ampliar la seva oferta de productes.
Aquesta visió suposa "evolucionar des d'un model de creixement centrat en les assegurances de viatge cap a una proposta de més abast", que pugui respondre a noves necessitats i acompanyar els seus clients en diferents àmbits de la vida.