IAG preveu obrir un laboratori d'IA a Viladecans (Barcelona) amb 70 treballadors d'aquí a unes dues setmanes

VILADECANS (BARCELONA), 19 juny (EUROPA PRESS) -

El grup aeri International Airlines Group (IAG), propietari d'Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus i Level, preveu obrir un laboratori d'intel·ligència artificial (IA) a Viladecans (Barcelona) amb 70 empleats d'aquí a "unes dues setmanes", ha explicat el CEO del grup, Luis Gallego, en una roda de premsa aquest dimecres.

Preveuen que d'aquí a un any arribi als 150 treballadors i que serveixi per "exportar" les innovacions del grup al conjunt de les seves aerolínies, juntament amb el primer centre d'IA que el grup té a Londres.

"Tenim la grandària per poder invertir en temes de sostenibilitat, innovació", ha subratllat Gallego, i ha dit que els investigadors han establert una sèrie de dominis en els quals creuen que la IA pot aportar, entre els quals ha destacat l'experiència del client i el manteniment predictiu.

D'altra banda, el CEO de IAG ha cridat a "treballar de manera conjunta" per impulsar la producció de combustible sostenible per a l'aviació (SAF) a Catalunya, una activitat que ha insistit que és una oportunitat per a l'economia.

Ha explicat que el grup està "participant i invertint en diferents tecnologies de producció de SAF" i ha estimat en 41.000 ocupacions i 10.600 milions de contribució al PIB l'establiment de tres plantes de producció a Catalunya.