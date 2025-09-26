IAAPA Expo Europe 2025 tanca amb 15.900 assistents i 9.400 empreses compradores

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 de la IAAPA Expo Europe ha tancat amb 15.877 assistents verificats i amb la participació d'11.477 compradors qualificats de 9.370 empreses compradores, informa l'organització en un comunicat aquest divendres.
La trobada s'ha celebrat des de dilluns fins aquest divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i és "l'esdeveniment de referència per als professionals del lleure i les atraccions a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica (EMEA)".
L'esdeveniment ha ocupat 20.700 metres quadrats d'exposició amb més de 700 expositors, i els assistents treballen en sectors com parcs d'atraccions i temàtics, parcs aquàtics, centres d'entreteniment familiar, zoològics, aquaris, museus i complexos turístics.
El director executiu i vicepresident de IAAPA EMEA, Peter van der Schans, ha explicat que la fira "continua sent un punt de trobada vital" per a la indústria.
L'edició 2026 de la trobada se celebrarà a Londres entre el 21 i el 25 de setembre de l'any vinent.