La IA i la computació transformen l'ecosistema emprenedor, segons CaixaBank

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La intel·ligència artificial (IA) i la computació són les tecnologies que tenen un protagonisme més gran en l'impuls de l'ecosistema emprenedor espanyol, segons el sisè informe 'Anàlisi d'una nova generació de start-ups a Espanya i Portugal' de l'Observatori DayOne de start-ups, elaborat per CaixaBank, a través de DayOne.

En un comunicat aquest dilluns, el banc explica que el document s'ha elaborat amb la col·laboració del Centre d'Iniciativa Emprenedora de IESE Business School, a partir de l'anàlisi de les 960 empreses participants en la 18a edició dels Premis EmprènXXI.

En concret, el 74% de les empreses han centrat el seu negoci en aquestes dues tecnologies, una evolució que "va d'acord amb l'evolució del mercat global".

L'informe assenyala que l'accés a finançament continua sent un dels principals reptes per a les start-ups en fases inicials, i que el finançament mitjà per empresa s'ha reduït fins a 493.000 euros de mitjana, un 14% menys que un any enrere.

En tot cas, el banc ha destacat "la creixent rellevància del 'venture capital' en l'escalat de start-ups", tot i que a Espanya aquestes empreses continuen depenent, textualment, en gran mesura del finançament públic en les etapes inicials.