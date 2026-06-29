Hotels Bestprice obre a Horta-Guinardó el seu quart hotel a Barcelona

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Hotels Bestprice ha obert a Horta-Guinardó el seu quart hotel a Barcelona, l'Hotel Bestprice Maragall, que compta amb 62 places hoteleres, informa el grup en un comunicat aquest dilluns.
El president d'Hoteles Bestprice, Oscar Sánchez, ha assegurat que el seu model d'hotel "contribueix al desenvolupament econòmic de les ciutats" on són presents.
La companyia manté actualment un pla d'expansió estatal, amb nous establiments en desenvolupament i una estratègia centrada en les principals capitals de província espanyoles.