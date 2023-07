Hostelco i Restaurama fusionen la seva oferta per "consolidar-se com la cita europea de referència"

Se celebraran el març del 2024 a Fira de Barcelona Gran Via



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Les fires Hostelco i Restaurama han acordat fusionar les seves ofertes per "consolidar-se com la cita europea de referència per al sector", informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

Totes dues trobades se celebraran del 18 al 21 de març del 2024 al recinte Gran Via de la Fira, a l'Hospitalet de Llobregat, i està previst que reuneixin més de 600 expositors.

L'oferta renovada unirà en un espai equipament i producte alimentari per a la restauració, hostaleria, centrals de compres, distribució i retail.

PERE TABERNER

El president d'Hostelco, Pere Taberner, ha explicat que aquesta aliança "crea un espai únic que ofereix múltiples possibilitats, suma sinergies i crea noves oportunitats" per al sector.

El saló oferirà activitats per a professionals amb l'objectiu de fomentar el coneixement i la innovació, i alhora, posar en valor la gastronomia i promoure la sostenibilitat.