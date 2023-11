Hostelco i Restaurama estrenaran una àrea amb les "millors" solucions per al sector

S'organitzaran més de 150 activitats com conferències, tallers i 'showcookings'



BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Les fires Hostelco i Restaurama, que se celebraran del 18 al 21 de març del 2024 al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, estrenaran The Horeca Hub, una nova àrea amb les "millors" solucions per al sector Horeca.

L'espai mostrarà les últimes innovacions i abordarà qüestions clau per al sector com la sostenibilitat, la digitalització, l'atracció del talent i la internacionalització, informa aquest dilluns Fira de Barcelona en un comunicat.

En aquest sentit, s'organitzaran més de 150 activitats adreçades a professionals vinculats a aquest sector com conferències, tallers, demostracions i 'showcookings'.

La directora d'Hostelco, Mar Santarrufina, ha afirmat que "es tracta d'un àmbit complex d'una enorme rellevància per a l'economia espanyola, que s'està transformant no només a través de la tecnologia sinó de l'evolució dels hàbits de consum".

Aquesta àrea també serà l'escenari de l'edició 2024 dels concursos 'Cuiner de l'Any' i 'Cambrer de l'Any', i se celebraran activitats enfocades en l'atracció i retenció de talent.

COFFE, BAKERY & PASTRY

Una altra novetat serà l'espai Coffe, Bakery & Pastry, que reunirà l'oferta "més extensa" del sector, tant en productes alimentaris com en equipament, maquinària, accessoris i tecnologia.

Hi haurà activitats com degustacions, demostracions, tastos i 'cuppings', conferències i diversos esdeveniments com la final espanyola del Campionat Mundial de Pizza Napolitana, que tindrà lloc el 20 de març en col·laboració amb l'Associazione Verace Pizza Napoletana.