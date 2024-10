Holaluz s'adhereix a la SBTI per fer públics els seus objectius de reducció d'emissions

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'energètica Holaluz s'ha adherit a la Science Based Targets Iniciative (SBTI) per fer públics els seus objectius de reducció d'emissions, que inclouen l'objectiu de zero emissions netes de carboni en tota la seva cadena de valor per al 2040.

Segons un comunicat d'aquest dijous, la SBTI ha verificat i aprovat els objectius a curt i llarg termini: "S'emmarca en la nostra ambició de descarbonitzar l'economia", ha declarat la presidenta executiva d'Holaluz, Carlota Pi.

La companyia ha establert diverses línies de treball: reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle de la cadena de subministrament; optimitzar l'impacte ambiental del mix energètic comercialitzat; disminuir l'energia d'origen fòssil comercialitzada, i electrificar la flota de vehicles de l'empresa.