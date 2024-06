Holaluz preveu assolir el seu llindar de rendibilitat "a finals" del 2024 per l'impacte de les bateries

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La companyia especialitzada en energies renovables Holaluz preveu arribar al seu llindar de rendibilitat "a finals" del 2024 per la creixent penetració de les bateries a les plantes fotovoltaiques i per les mesures que ha impulsat per millorar-ne l'eficiència operativa.

L'empresa ha erigit les bateries com "un clar vector de rendibilitat": n'ha duplicat la penetració entre gener i maig, ha explicat en una comunicació a BME Growth d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Així, Holaluz ha elevat la penetració de les bateries del 15% el primer trimestre al 30% el cinquè mes de l'any, i ho ha emmarcat en el seu producte Tarifa Justa, que --textualment-- permet als clients que incorporin aquests dispositius no pagar factura elèctrica durant cinc anys.