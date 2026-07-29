Holaluz presenta al·legacions a l'expedient d'inhabilitació iniciat pel Govern central

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La companyia elèctrica Holaluz ha informat aquest dimecres que ha presentat al·legacions a l'expedient d'inhabilitació iniciat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic fa dues setmanes i ha defensat que compleix amb tots els requisits per continuar operant.
Confia que la inhabilitació quedi sense efecte un cop s'analitzin les al·legacions, ha afirmat en un comunicat remès al BME Growth.
Holaluz assegura haver mantingut "en tot moment" la plena continuïtat de la seva activitat i subministrament sense interrupcions, i afirma haver pres mesures perquè la situació no es torni a repetir.
La companyia ha dit que compleix "amb tots els requisits legals i regulatoris exigibles per a l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica, tant operatius com financers".
L'empresa, a més, s'ha reservat "expressament" l'exercici de les accions legals que consideri necessàries.
"L'existència d'un mercat elèctric obert, competitiu i amb pluralitat d'operadors constitueix un element essencial per a la protecció dels consumidors i el correcte funcionament del sistema", ha afirmat.