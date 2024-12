Holaluz assegura que les negociacions amb els bancs "estan molt avançades"

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

Holaluz ha assegurat que les negociacions amb els bancs "estan molt avançades i que tan aviat com s'arribi a un acord sobre l'extensió del finançament" es comunicarà al mercat, en un comunicat remès a BME Growth aquest dimecres.

Aquest dimecres acaba el termini de l'acord de 'stand still', al qual va arribar amb els principals creditors financers a mitjans de setembre, que tenia com a objectiu donar temps a l'empresa per avaluar i negociar la reordenació del seu deute financer.

Les entitats financeres representen més del 94% del passiu financer i es van comprometre a mantenir els instruments de circulant en els termes existents fins aquest dimecres.

També van concedir una carència en l'amortització del préstec principal per la mateixa durada, i van acceptar l'establiment d'altres mesures per afavorir la continuïtat de l'activitat ordinària d'Holaluz.

A principis de novembre, l'empresa va tancar la incorporació d'Icosium Investment com a soci estratègic amb una inversió de 22 milions d'euros.