HolaCamp tanca juliol amb un 85,2% d'ocupació, un 13,6% més

Assenyala que l'alça dels preus hotelers impulsa als càmpings
BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'operadora i gestora de càmpings HolaCamp ha tancat juliol registrant una ocupació del 85,2% en el conjunt dels seus establiments, un 13,6% més que l'any 2024, informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa catalana assenyala que l'alça dels preus hotelers impulsa els càmpings com "l'allotjament no hoteler favorit de les famílies espanyoles", amb un 11,2% més de pernoctacions que l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El ceo d'HolaCamp, Alfonso Leprevost, que té 12 càmpings repartits per la Península Ibèrica, ha afirmat que el sector del càmping "segueix innovant i oferint més serveis adaptats a tots els públics".
En aquest sentit, ha destacat que "l'èxit se sustenta en la diversificació de l'oferta": Les 'tiny houses' lideren la demanda amb un 93,2% d'ocupació els caps de setmana, seguides dels tradicionals bungalows i 'mobile homes', que van aconseguir un 79,9% en el mateix període.
D'altra banda, el glamping ha registrat un 82,9% d'ocupació en la seva versió amb serveis i un 83,8% en la modalitat sense ells: "La imatge tradicional del càmping ha evolucionat cap a un concepte molt més complet i confortable".
PERFIL DE L'ACAMPADOR
El perfil majoritari en els càmpings espanyols al juliol va ser el de famílies i grups, que va concentrar el 65% dels visitants, mentre que les parelles van representar un 30,9%, amb "una clara preferència per la comoditat i la tranquil·litat".
La franja de 40 a 50 anys va agrupar al 41,2% dels acampadors, seguida pel segment de 30 a 40 anys, amb un 28,5%, i en tots els casos l'estada mitjana se situa entre 4 i 7 nits.
Així mateix, el mercat nacional lidera amb un 56,3% de visitants, seguit per França, Alemanya, Països Baixos i Itàlia, que completen el top 5.