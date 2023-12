Hoffman (GSMA): El desafiament de l'MWC és "encaixar-ho tot" fins a ampliar la Fira de Barcelona

Celebra que el recinte s'omplirà "a nivells prepandèmics" en l'edició del 2024



BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El CEO de GSMA, John Hoffman, ha assenyalat que el desafiament de les pròximes edicions del Mobile World Congress (MWC) és "encaixar-ho tot entre el 2024 i el 2027", quan està previst que acabi l'ampliació del recinte Gran Via de la Fira de Barcelona amb el nou 'Hall Zero'.

"Estem avaluant diferents solucions. Una és guanyar grandària cap amunt, però és car. També podem construir estructures temporals", ha considerat en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest divendres per Europa Press, tot i que ha dit textualment que construir una estructura de baix cost per a un acte d'alt nivell no acaba de funcionar.

En ser preguntat per si una de les solucions seria traslladar part del congrés al recinte de Montjuïc, ha respost que no veu "res en l'horitzó que pugui dir que va d'una banda i la resta per una altra", però que ho avaluaran.

Ha celebrat que en la pròxima edició el recinte s'omplirà "a nivells prepandèmics", i ha apuntat que encara no saben la xifra d'assistents, però que es plantegen superar els 90.000, mentre que en l'edició del 2023 van arribar als 88.500.

"En el que ens hem de centrar és a oferir els atractius correctes i donar raons perquè vinguin a fer negocis des de qualsevol part del món, tot i que sigui un viatge llarg i car", ha afegit.

"ESPEREM QUEDAR-NOS PER SEMPRE"

Pel que fa a la continuïtat de l'MWC a la Fira de Barcelona --amb qui van signar la renovació del contracte fins el 2030 i amb el compromís de renovació automàtica--, ha dit que "no ho donin per fet", perquè se n'aniran si les coses es deterioren i no poden celebrar l'esdeveniment d'una manera raonable, en les seves paraules.

Ha assegurat textualment que no és cap amenaça, sinó una manera de fer negocis: "Hem de disposar de bones connexions de transport, bons hotels, una ciutat neta i segura, acollidora amb la gent de tot el món. Si succeís algun fet de força major, ho parlaríem. Dit això, esperem quedar-nos per sempre".

Preguntat per si a Barcelona hi ha alguna cosa millorable, ha respost que "l'habitabilitat és fonamental", i ha dit textualment que dona molt crèdit a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per alguns dels canvis que va impulsar per fer la ciutat més habitable.

LA IA ÉS "UNA ESPÈCIE DE COET"

Ha considerat que la Intel·ligència Artificial és "una espècie de coet" que s'ha d'utilitzar correctament, trobant la governança adequada, ha dit.

Segons ell, serà una eina molt útil que suposarà "grans avanços" en coses repetitives i que no requereixen capacitat cerebral i interacció humana.