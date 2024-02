Hoffman (GSMA) celebra que l'MWC sigui "la reunió més gran de ministres" fora de l'ONU

Preveu que hi participin entre 95.000 i 100.000 persones



BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha celebrat que l'edició 2024 del Mobile World Congress (MWC) sigui "la reunió més gran de ministres" del món si no es tenen en compte les sessions de les Nacions Unides (ONU), en una entrevista a Europa Press aquest divendres.

L'MWC se celebrarà, juntament amb el 4 Years From Now (4YFN), entre el 26 i el 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i ocuparà tot l'espai expositiu disponible.

Hoffman ha assegurat que el "programa ministerial serà més gran que mai" i ha justificat que totes les sessions siguin a porta tancada ja que els representants governamentals volen, textualment, parlar lliurement perquè estan parlant sobre el futur.

Ha explicat que en aquest espai es comparteixen idees sobre el futur de la tecnologia que no sempre es compleixen i que la voluntat és no "confondre la gent sobre el que pot passar o el que està passant".

Ha insistit que els polítics "volen tenir un espai segur per poder parlar lliurement", i ha demanat deixar que cada país decideixi, textualment, què, com i quan implementar les possibles noves tecnologies.

100.000 ASSISTENTS

Hoffman ha explicat que fins aquest divendres hi havia més de 100.000 inscrits al congrés, tot i que ha previst que l'assistència final sigui "probablement entre 95.000 i, potser, 100.000 assistents".

De totes maneres, ha explicat que el nombre d'inscrits augmentarà els últims dies abans de la trobada: "Al final puja molt ràpid".

Ha destacat, a més, que fins i tot durant l'esdeveniment hi ha gent que s'hi registra, especialment "locals que decideixen assistir-hi a última hora".

VESTÍBUL ZERO

Preguntat pel futur de l'MWC quan acabi la construcció del nou Vestíbul Zero de Fira de Barcelona, Hoffman ha explicat que tenen dos anys "per organitzar on va cadascú i qui s'hi pot sumar".

El nou espai està previst que entri en funcionament a finals del 2026 i afegirà 600.000 metres quadrats al recinte, un 25% més que actualment.

Ha augurat que amb aquesta ampliació, l'MWC podrà superar les dades del 2019, quan va arribar als 109.000 assistents sumant els visitants del recinte Gran Via i del recinte Montjuïc, que acollia el 4YFN.

MÉS ESPAI

Per a l'edició d'aquest any, el CEO de la GSMA, ha explicat que s'ha doblat l'espai dedicat al 4YFN després de rebre algunes queixes pel soroll i la falta de lloc.

En tot cas, ha assegurat que "hi ha molta capacitat" d'espai físic i que depèn de com moure's, i ha afegit que es poden fer servir els espais exteriors.

"No volem que hi hagi massa gent que estigui complicant la capacitat de gaudir de les activitats", ha afegit sobre la facilitat per moure's dins el recinte.

SINERGIES AMB I'ISE

Hoffman ha explicat que ha tingut "nombroses reunions" amb el president d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, per buscar possibles sinergies entre els dos esdeveniments.

Ha assenyalat que hi ha moltes empreses que participen en les dues dues trobades tot i que presentin productes diferents.