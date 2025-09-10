La hissada de la 'senyera' al Parlament amb Illa, Collboni i Rull inicia els actes de la Diada

Es recupera una tradició inspirada en Maragall instal·lant una bandera de 54 metres quadrats i 6,5 quilos
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha acollit aquest dimecres a la tarda, vigília de la Diada de Catalunya, l'acte solemne d'inauguració i hissada de la bandera de Catalunya, la 'senyera', que han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La 'senyera', que medeix 54 metres quadrats, s'ha col·locat en un pal de 25 metres d'alçada en un dels laterals de la façana del Parlament, davant de la plaça de Joan Fiveller del Parc de la Ciutadella, i quedarà instal·lada de forma permanent.
Amb la decisió de la Mesa de recuperar l'acte d'hissada, la Càmera vol donar solemnitat i importància a aquest símbol, com va fer l'ex-president de la Generalitat Ernest Maragall, quan en 2004 va introduir canvis en la celebració.
L'acte ha comptat entre els seus assistents amb una àmplia representació política i institucional, amb els membres del Govern i la Mesa del Parlament; a més del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, i ex-presidents del Parlament i exconsellers.
Han assistit també diputats del Parlament i representants dels partits, així com regidors de l'Ajuntament de Barcelona, representants sindicals i patronals, d'entitats municipalistes, i el cos consular.
No obstant això, no han assistit representants de PP, CUP, Aliança Catalana (AC) ni Vox.
CESSIÓ Al 'CAP I CASAL'
L'acte s'ha iniciat amb tres membres de la Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra traslladant la 'senyera' des de l'interior de la Càmera, concretament des del saló amb el quadre d'Antoni Tàpies '7 de novembre', fins a l'exterior de la Càmera, amb l'acompanyament de la sardana 'Marxa Solemnial' interpretada per la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
A continuació, el grup de gralla Les Antines ha interpretat la cançó popular 'Els tres tambors' i, posteriorment, Illa, Collboni i Rull han rebut la bandera, i han fet l'acte de cessió de la mateixa a Collboni, com a alcalde de la capital de Catalunya ('cap i casal de Catalunya').
La Guàrdia d'Honors dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Gala han desplegat i ancorat la bandera, que s'ha hissat al so de 'El cant de la senyera', interpretat per l'Orfeó Català.
Ha conduït l'acte l'actor Lluís Soler, que ha comptat amb la intervenció dels actors Miriam Moukhles i Joan Sentiu, i ha acabat amb la interpretació de 'El cant dels ocells', la lectura del poema 'Ara mateix' de Miquel Martí Pol, i l'himne nacional de Catalunya, 'Els Segadors.
Després de l'acte d'hissada de la 'senyera' i ja onejant al costat del Parlament, s'ha recuperat la recepció institucional a representants polítics, econòmics, culturals i socials a l'interior del Palau del Parlament, tradició la vigília de la Diada entre 1980 i 2008.
LA BANDERA
La bandera, de sis per nou metres (54 metres quadrats) té un pes de 6,5 quilos, i és de polièster reciclat d'envasos de plàstic; mentre que el pal, de 25 metres, té la mateixa altura que el punt més alt de la façana del Parlament, és d'acer, pesa 1.800 quilos i pot resistir ratxes de fins a 140 km/h amb la bandera hissada, encara que es preveu retirar-la si hi ha avisos de vent de 100 km/h.
En la part inferior de la base del pal de la bandera s'ha instal·lat una inscripció que explica el simbolisme i la història de la bandera de Catalunya, escrita en català i llegible en braile, i amb un codi QR per accedir a la traducció del text en castellà, aranès, anglès, francès, alemany i italià.
El cost de la bandera, el pal i la placa interpretativa ha estat de 49.249 euros, mentre que les obres d'adequació han costat 43.702 euros.