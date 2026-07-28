Hisenda retarda al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal després de la petició de les CCAA del PP

Marta Fernández - Europa Press
MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Hisenda ha decidit retardar la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en la qual s'abordarà la reforma del model de finançament autonòmic fins al 4 de setembre, després de la petició d'ajornament sol·licitada per les comunitats autònomes del Partit Popular.
"Aquesta mateixa tarda, comunicarem que el Consell de Política Fiscal i Financera que abordarà la reforma del nou model se celebrarà divendres 4 de setembre", han avançat fonts del Departament que dirigeix Arcadi España.
Aquest mateix dilluns, les comunitats autònomes del PP van remetre una carta al ministre sol·licitant l'ajornament de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) prevista per a aquest mateix dimecres en considerar que no disposen de la informació necessària per analitzar la proposta.
Des d'Hisenda han lamentat que des de l'Executiu porten mesos oferint vies de diàleg a les comunitats autònomes per abordar la reforma del model de finançament autonòmic. Sense anar més lluny, el passat mes de juny els va emplaçar a mantenir reunions de caràcter tècnic per analitzar amb detall la reforma del model de finançament.
Per això, el Ministeri veu "sorprenent" que ara, just després que les Canàries comuniquessin el seu vot favorable, algunes comunitats reclamin posposar un Consell de Política Fiscal i Financera que es va anunciar a principis de mes.
En qualsevol cas, el Ministeri d'Hisenda ha recalcat que mai tancarà la porta al diàleg i recull la petició de les comunitats autònomes que han sol·licitat posposar el Consell de Política Fiscal i Financera.
El ministre d'Hisenda, Arcadi España, sosté que el canvi de data reflecteix la bona voluntat del Govern i confia que, aquesta vegada, les comunitats del PP anteposin els interessos de la ciutadania als "dictats de Gènova".
El titular d'Hisenda ha recordat que la reforma proposada pel Govern permetrà que les comunitats autònomes disposin de 20.975 milions addicionals per enfortir l'Estat de Benestar i, per tant, millorar els serveis públics que reben els ciutadans.