Hisenda portarà al CPFF el seu pla de condonació del deute i les CCAA buscaran lligar-lo al finançament autonòmic

Totes dues parts afronten la reunió d'aquesta setmana amb posicions enrocades, la qual cosa allunya la possibilitat d'acords

MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern central i les comunitats autònomes es reuniran aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en el qual el Ministeri d'Hisenda plantejarà la seva proposta de condonació del deute, mentre que els executius regionals intentaran vincular-lo amb la reforma integral del sistema de finançament autonòmic i recuperar les acomptes dels lliuraments a compte que van ser tombats amb el decret òmnibus.

La convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera és un compromís que va adquirir el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, amb els líders autonòmics en la Conferència de Presidents de Santander. La seva intenció era reunir-ho en el mes de gener, tot i que finalment se celebrarà a finals de febrer, un mes després del previst.

La previsió del Govern central era parlar únicament en aquest CPFF sobre la condonació del deute que va pactar el PSOE amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez. En aquest acord, es feia referència a una quitació del dèficit que té Catalunya amb l'Estat de fins al 20%, que podria ser aplicable a la resta de comunitats que ho desitgessin.

No obstant això, els governs autonòmics han pressionat per incloure el debat de la reforma del sistema de finançament autonòmic, amb la intenció que Hisenda reactivi el canvi del model i reuneixi el comitè d'experts per fer una proposta amb la qual començar a treballar.

POSICIONS ALLUNYADES

En qualsevol cas, totes dues parts han avançat ja les seves diferents posicions sobre la reunió d'aquest CPFF, allunyant la possibilitat de grans acords en aquesta cita del dimecres vinent.

I és que el Govern central proposa una condonació del deute similar a la que va pactar amb ERC per a Catalunya, que seria del 20%, tot i que encara falta per conèixer el plantejament concret de com es materialitzaria i el percentatge precís d'aquest perdó del dèficit que tenen les comunitats amb l'Estat.

No obstant això, la majoria de comunitats autònomes, sobretot del PP, menyspreen el plantejament d'una condonació del deute perquè creuen que és una "fal·làcia" ja que seria passar aquest dèficit d'una administració autonòmica a l'Administració General de l'Estat (AGE) i, segons exposen, no repercutiria en els ciutadans.

El que proposen les comunitats és una reestructuració del deute, cosa que també reivindiquen diferents think tanks econòmics, que passaria per alternatives com allargar terminis d'amortització o reduir tipus d'interès, entre altres propostes.

D'altra banda se situen Euskadi i Navarra, que també volen aprofitar la situació de la condonació del deute, malgrat no estar dins del règim comú, i proposen que se'ls compensi d'una manera similar a través dels seus sistemes forals.

DEBAT SOBRE LA REFORMA DEL FINANÇAMENT AUTONÒMIC

La convocatòria d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera ha tornat a obrir el debat sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic, cosa que han aprofitat els governs regionals per intentar reivindicar les seves propostes dels criteris que han de tenir més pes en el model futur.

En aquest context, les comunitats del PP parteixen amb un document comú que expressa el seu rebuig explícit al finançament singular per a Catalunya que van acordar el PSC i ERC, tot i que en aquest text no es fa cap proposta concreta, però si que exigeixen abordar aquest assumpte de manera multilateral.

Per això, el Govern central mirarà de posar en evidència la disparitat de criteris que defensen els diferents executius autonòmics, argumentant que Galícia intentarà ponderar més la despoblació, mentre que regions com Madrid o les Balears volen que tingui més poder el PIB.

Així mateix, la majoria de les comunitats autònomes buscaran forçar el Govern central a incloure l'avançament dels lliuraments a compte en aquest Consell de Política Fiscal i Financera, que va ser rebutjat en el primer decret òmnibus al Congrés i després el Govern central no ho va incloure en el segon que finalment es va aprovar.

EL GOVERN CENTRAL VOL COMBINAR LA BILATERALITAT

La intenció del Govern central és acordar "entre tots" un model de finançament autonòmic nou "que conciliï la multilateralitat i la bilateralitat, blindi la solidaritat entre territoris, i garanteixi que totes les CCAA rebin més recursos que els que reben avui".

De fet, el PSOE va incloure dins del seu ideari al 41è Congrés Federal les dues idees: combinar la multilateralitat amb la bilateralitat en la reforma del finançament. Això sí, finalment reconeixia el Consell de Política Fiscal com l'òrgan adequat per abordar aquest assumpte.

Les federacions socialistes més crítiques amb l'acord de finançament singular per a Catalunya celebren incloure un reconeixement al Consell de Política Fiscal i Financera com a òrgan multilateral per abordar la reforma del model, sense perjudici de les relacions bilaterals.

I és que la proposta de la direcció nacional del PSOE en la seva ponència marc no feia referència al Consell de Política Fiscal i Financera, sinó que apostava per compatibilitzar multilateralitat i bilateralitat a l'hora de reformar el sistema de finançament autonòmic.

No obstant això, l'acord aconseguit en una de les comissions del 41è Congrés Federal del PSOE sobre finançament autonòmic sí que afegeix un esment al Consell de Política Fiscal i Financera, al qual reconeix com a òrgan multilateral per reformar el model sense perjudici de relacions bilaterals.

Segons les fonts de les federacions autonòmiques més crítiques, el nou redactat va posar d'acord a les diferents baronies i va explicar també amb el beneplàcit dels socialistes catalans i altres federacions en fer referència també a la bilateralitat.