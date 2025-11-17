Hisenda es compromet amb les comunitats a presentar un nou model de finançament en els pròxims dos mesos

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha traslladat aquest dilluns a les comunitats autònomes, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), la intenció de presentar un nou model de finançament autonòmic en els pròxims dos mesos, que podria estar a punt al gener i que combinaria la multilateralitat amb la bilateralitat.
Així ho han avançat diferents consellers autonòmics davant els periodistes després de la reunió amb el Govern central al Ministeri d'Hisenda, que ha durat unes quatre hores, i en què Montero ha promès tenir un nou model de finançament autonòmic en els pròxims mesos.
No obstant això, les comunitats del PP creuen que aquesta garantia de María Jesús Montero és "molt poc creïble" perquè la ministra "no diu quina serà la base d'aquest sistema, ni quina serà la quantitat de fons que s'incorporaran, ni com s'articularà amb les comunitats".
Segons el conseller de Múrcia, Luis Alberto Marín, la ministra ha exposat alguns dels ítems del nou model de finançament autonòmic, pronunciant la paraula "bilateralitat": "És una mena de tombarella semàntica en la qual es barreja multilateralitat amb bilateralitat i es barreja singularitat amb generalitat".
MONTERO NEGA LA NEGOCIACIÓ AMB CATALUNYA, SEGONS EL PP
A més a més, els consellers del PP han dit que Montero ha negat que hi hagi una negociació específica amb Catalunya per abordar el pròxim sistema de finançament autonòmic, i s'han queixat novament que no s'està comptant amb les comunitats per elaborar aquest nou model.
En qualsevol cas, el PP ha criticat que Hisenda no ha distribuït cap document i només s'ha parlat de "generalitats", sense saber quants diners s'emportarà cada comunitat.
El que no saben les comunitats és si el Govern central té la intenció de presentar aquest plantejament al Congrés dels Diputats, i els consellers han desvelat que han demanat la creació de comissions de treball perquè hi puguin participar.
BILATERALITAT I MULTILATERALITAT
Sobre la combinació de bilateralitat i multilateralitat, el conseller socialista de Castella-la Manxa, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha assegurat en unes declaracions als periodistes que la bilateralitat només la concep per a aquelles competències pròpies de la comunitat.
"Si no, és impossible beure i bufar alhora", ha postil·lat el conseller del govern d'Emiliano García-Page, que també s'ha queixat a Montero de les possibles negociacions bilaterals amb Castella-la Manxa.