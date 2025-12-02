Hisenda ajorna fins al 2027 l'entrada en vigor del sistema de facturació digital Verifactu

MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Arxiu
MADRID 2 des.
El Govern central ha aprovat aquest dimarts un reial decret amb l'ampliació durant un any del termini per a l'entrada en vigor del sistema Verifactu, que promou la digitalització de la facturació de les empreses, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d'Hisenda.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dimarts en una entrevista a Rac 1 l'ampliació d'aquest termini, que es tracta d'un compromís adquirit amb Junts per Catalunya.
Estava previst que Verifactu fos obligatori a partir de l'1 de gener del 2026 per a les empreses amb una facturació inferior als sis milions d'euros, i des de l'1 de juliol del mateix any per a més de 3,4 milions d'autònoms.
No obstant això, ara aquests terminis s'allarguen un any, per la qual cosa s'exigirà a partir de l'1 de gener del 2027 a les empreses amb una facturació inferior als sis milions d'euros, i des de l'1 de juliol del mateix any a més de 3,4 milions d'autònoms.
Impulsat per la llei antifrau, Verifactu regula els sistemes informàtics de facturació i pretén establir una traçabilitat més gran contra la manipulació en aquesta mena de processos.
Així, a partir del 2027, milions de pimes i autònoms estaran obligats a emetre les factures a través d'un programari certificat, generant un registre únic, inalterable i traçable. L'objectiu és reforçar la transparència fiscal i evitar pràctiques opaques.