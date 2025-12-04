Hipra treballa en una vacuna contra la PPA que es provarà en animals en 2026

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
Coordina i lidera el projecte internacional Vax4ASF
GIRONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -
La farmacèutica Hipra està treballant en una vacuna contra la pesta porcina africana (PPA) --en el marc del projecte internacional Vax4ASF, que coordina i lidera-- que es provarà en animals en 2026.
Així ho ha explicat en declaracions a Europa Press la directora de R+D de Salut Animal d'Hipra, Marta Sitjà, que ha apuntat que tenen "expectatives" que els resultats siguin bons i, de confirmar-se, començarien la fase de desenvolupament.
ALTA TRANSMISSIÓ I MORTALITAT
La PPA està causada per un virus molt infecciós que provoca una alta mortalitat als porcs, té una alta capacitat de transmissió i sobreviu en el mitjà, i a nivell europeu està classificada en la categoria A, és a dir, la voluntat de la UE és ser totalment lliure de la malaltia.
Sitjà ha assegurat que es tracta d'un virus "molt complex", amb més de 150 gens, i que a Espanya va estar present des dels anys 70 fins a 1994; des de llavors, s'han impulsat nombrosos grups de recerca, però encara no s'existeix cap vacuna disponible per ser utilitzada.
A Vietnam, on la pesta porcina és endèmica, existeixen vacunes autoritzades, però estan envoltades de "molta controvèrsia" i presenten problemes de seguretat, segons Sitjà, que assenyala que a Europa no hi ha cap autoritzada.
La responsable de R+D ha explicat que una de les principals dificultats de la investigació és la complexitat del virus: entre els seus 150 gens té moltes redundàncies, per la qual cosa bloquejar un no impedeix que s'adapti, la qual cosa se suma al fet que les cèl·lules diana del virus de la PPA són les del sistema immunitari.
LA VACUNA
Des de 2019, Hipra està treballant junt amb el Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de Madrid en el desenvolupament d'una vacuna pròpia i, des de 2024, coordinen i lideren 'Vax4ASF', un consorci europeu amb 17 socis amb el mateix objectiu.
La farmacèutica catalana participa en el disseny de la vacuna i el seu potencial desenvolupament i fabricació, mentre altres centres --de països com Alemanya, Kenya, Suècia, Regne Unit i Estats Units, entre altres-- aporten altres coneixements.
Després de 2 anys de treball en el marc del consorci, Hipra té preparats uns primers prototips --proves de concepte-- preparats per testar-se en animals en 2026, amb "expectatives" de resultats positius.