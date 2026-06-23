Hipra tanca el 2025 amb un benefici de 53,9 milions i factura més de 500 milions

Inverteix 93 milions en R+D i infraestructures
GIRONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
El Grup Hipra ha tancat l'exercici del 2025 amb un benefici net de 53,9 milions d'euros i una facturació de 516 milions, un 17% més que l'any anterior, superant per primera vegada els 500 milions.
Ho han explicat en una roda de premsa el director general de Salut Humana d'Hipra, Carles Fàbrega; el director general de Salut Animal, David Caballero; el director executiu financer, David Maldonado, i la directora executiva d'Afers Corporatius, Carlota Gómez, per presentar els resultats del 2025.
La biotecnològica, amb seu a Amer (Girona), ha obtingut un ebitda de 125,2 milions d'euros i Maldonado ha dit que el creixement s'inscriu en la solidesa del negoci de salut veterinària i l'aportació de la divisió de salut humana, a part d'una inversió en R+D i infraestructures que els ha permès "guanyar en eficiència".
A més a més, aquest resultat ha permès reduir el seu deute net en 12,3 milions, fins a situar-lo en 145,5 milions d'euros, amb una ràtio d'1,16 vegades l'ebitda.
Maldonado ha assegurat que el resultat reafirma el seu model basat en la prevenció i la innovació, mentre que Gómez ha recordat que les divisions de salut animal i humana, creades el 2020 amb l'inici del desenvolupament de la vacuna contra la covid, "van a ritmes molt diferents".
CAMPUS HIPRA
La companyia ha invertit durant el 2025 uns 93 milions d'euros (un 18% de la facturació anual) en R+D i infraestructures, la qual cosa eleva fins als 400 milions d'euros la inversió acumulada en R+D des del 2019, amb una previsió d'inversió contínua.
Gómez ha explicat que aquest any ha estat "molt especial" sobretot per la inauguració del Campus Hipra d'Aiguaviva (Girona), que comptarà amb una inversió de 550 milions d'euros quan estigui enllestit i suposarà la creació de 1.000 llocs de feina.
Aquesta instal·lació, que es troba en la Fase 2 de construcció i no té una data prevista per acabar-se, pretén posicionar la companyia com un hub biotecnològic de referència a Europa: "L'èxit d'Hipra en el futur depèn de la capacitat que tinguem per desenvolupar noves vacunes innovadores i per això necessitem instal·lacions", ha afegit Fàbrega.
En aquest sentit, ha destacat que, tenint en compte el context geopolític actual, com "més resilients i més ben preparats" estiguin, millor.
SALUT ANIMAL
Caballero ha assenyalat que la divisió de salut animal, que ha capturat un 7,4% de la quota de mercat en animals de producció, ha obtingut un "resultat excel·lent" el 2025, amb una facturació de 490 milions d'euros, respecte als 429 milions de l'any anterior (+14,3%).
Les vendes han estat en un 88% internacionals i s'han distribuït en un 46% a Europa (sense Espanya i Portugal), un 22% a Àsia i Oceania, un 18% a Amèrica i un 14% a Ibèria: "Això demostra la solidesa internacional que tenim com a divisió".
A més a més, Caballero ha destacat que compten amb més de 25 projectes en desenvolupament i més de 100 vacunes en la seva cartera, i que l'aliança de distribució amb la nord-americana Elanco els ha permès "entrar al mercat més gran del món en salut animal".
Preguntat per si tenen previst la compra de carteres d'altres empreses o adquisicions en salut animal, ha dit que la filosofia d'Hipra és de fer-ho tot ells mateixos: "No ho excloem però no és el focus ara mateix".
Respecte a la pesta porcina africana (PPA), ha explicat que Hipra lidera un projecte europeu per desenvolupar una solució per a aquests virus però que "no veurà la llum a curt termini", ja que aquest procés pot durar entre set i deu anys.
SALUT HUMANA
Quant a la divisió de salut humana, Fàbrega ha explicat que viu un moment diferent ja que és un projecte jove que es veu reforçat pel desenvolupament de l'àrea de salut veterinària, que "continua sent el motor de l'empresa".
En aquest sentit, ha destacat que l'aposta d'Hipra per la salut humana és a llarg termini i ha afirmat que el 2025 s'han assolit diversos dels objectius marcats, com l'adaptació, registre i fabricació de Bimervax davant la nova variant de la covid: "Hi ha poquíssimes empreses al món que tenen la capacitat de fer-ho".
Així mateix, ha valorat la signatura conjunta d'adquisició d'aquest vaccí amb 9 països de la Unió Europea i ha afirmat que esperen capitalitzar les inversions fetes fins ara a partir del 2027: "Ens ha de permetre continuar accedint al mercat amb la vacuna una vegada acabi la situació anòmala que es viu en el mercat de la covid, en què fins i tot estem patint les conseqüències dels contractes signats el 2021".
També ha explicat que el projecte SpeedCell i l'impuls d'Hipra Biotech Services, una empresa que desenvolupa productes biotecnològics per a tercers, els situa com un "actor clau" en l'autonomia estratègica europea en l'àmbit biotecnològic.
Aquest any Hipra ha rebut el premi 'Ben Fet a Espanya' que atorga el Ministeri d'Indústria per la seva contribució a l'autonomia estratègica en l'àmbit biotecnològic, la innovació científica i la capacitat productiva pròpia.
TALENT
Gómez ha afirmat que el creixement en talent és el principal actiu de la companyia: "Hem pràcticament triplicat la plantilla en l'última dècada".
Actualment, la companyia compta amb 2.900 treballadors i 250 vacants i Gómez ha emmarcat aquests números en un moment de "creixement, transformació i captació de talent".