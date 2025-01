Hipra reforça el seu equip directiu amb quatre nomenaments "estratègics"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Hipra ha reforçat el seu equip directiu amb quatre nomenaments "estratègics", en el marc del seu pla de creixement, informa en un comunicat aquest dimarts.

En concret, el fins ara responsable de la divisió de Salut Humana, Carles Fàbrega, ha estat ascendit a director general d'aquesta divisió.

Per la seva banda, el fins ara director de Zona d'Àsia i Oceania, Peter Saey, ha assumit el càrrec de director general de la divisió de Salut Animal.

A més a més, l'empresa ha incorporat Carlota Gómez, com a directora executiva d'Afers Corporatius i Sostenibilitat, i Eduard Viladesau, com a director general d'Hipra Biotech Services, la nova unitat per al desenvolupament i fabricació per a tercers (CDMO).

L'empresa ha explicat que els quatre nomenaments reforcen "la visió estratègica d'Hipra per atreure i desenvolupar talent altament qualificat".