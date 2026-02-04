Hipra, guardonada pel Ministeri d'Indústria per la seva contribució a l'autonomia estratègica

GIRONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Hipra ha rebut aquest dimecres el premi 'Ben Fet a Espanya' que atorga el Ministeri d'Indústria per la seva contribució a l'autonomia estratègica en l'àmbit biotecnològic, la innovació científica i la capacitat productiva pròpia.
La companyia biotecnològica, que ha rebut el guardó de la mà del rei Felip VI al Palacio Euskalduna de Bilbao durant el Congrés Nacional d'Indústria, treballa per "enfortir la capacitat sanitària europea des d'un enfocament One Health, que reconeix la interconnexió entre la salut humana, animal i ambiental".
El president d'Hipra, David Nogareda, ha subratllat la capacitat de dissenyar, produir, innovar i competir des d'Espanya, "amb talent propi, amb visió a llarg termini i amb un fort compromís amb la societat", i ha destacat que aquesta indústria genera llocs de feina i inverteix de manera sostinguda a Espanya, en les seves paraules.
Entre les seves iniciatives, destaca el projecte EU FAB, en el qual la companyia va ser seleccionada per garantir una capacitat de producció flexible en cas de situacions d'emergència, i pel fet d'haver convertit la primera vacuna espanyola contra la covid-19, íntegrament fabricada i desenvolupada a Espanya i Europa.
L'empresa gironina reivindica ser la cinquena en vacunes de salut animal en el rànquing mundial, treballar amb més de 300 patògens i haver desenvolupat més de 20 vacunes veterinàries registrades a l'Agència Europea de Medicaments (EMA) en l'última dècada.