Hillary Clinton: "Putin va infravalorar Biden i va continuar amb la invasió d'Ucraïna"

Afirma que una victòria d'Ucraïna pot apaivagar la situació amb la Xina

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretària d'Estat d'EUA Hillary Rodham Clinton ha afirmat que la victòria de l'ara president nord-americà, Joe Biden, no va parar els plans que el president rus, Vladimir Putin, ja tenia en ment: "Putin va infravalorar Biden i va continuar amb la invasió d'Ucraïna, que va començar el 2014 a Crimea".

Ho ha dit en el marc de la conferència 'A life in global politics' que ha ofert en La Capella del Macba de Barcelona pel 50 aniversari del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob).

També ha apuntat que Putin no va comptar amb "el lideratge del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ni amb la valentia dels ucraïnesos", i ha sostingut que una victòria d'Ucraïna pot apaivagar la situació amb la Xina.

De fet, Clinton creu que Putin va prometre al líder xinès Xi Jinping "guanyar Kíev en una setmana", i que la situació que es va desencadenar a Ucraïna --amb pèrdues de soldats i sancions econòmiques-- pot ajudar al fet que Xi Jinping no emuli Putin a Taiwan.

"És irònic i paradoxal que el comportament agressiu de Putin a Ucraïna hagi fet que Xi Jinping replantegi el seu comportament i que altres països hagin fet coses que no haurien fet, com que Filipines es preparés per a l'autodefensa", ha argumentat Clinton.

També ha recordat les informacions publicades fa uns anys segons les quals l'ara expresident Donald Trump va poder haver "promès en privat" al president de Rússia, Vladimir Putin, que trauria als Estats Units de l'OTAN si revalidava la presidència en 2020.