Highlands School Barcelona inaugura la fase IV del seu campus amb una inversió de 2,2 milions

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El col·legi privat Highlands School Barcelona, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha inaugurat la fase IV del seu projecte d'ampliació amb una inversió superior als 2,2 milions d'euros, que suma més de 1.170 metres quadrats al campus, un increment del 15% de la superfície total.
El projecte contempla sis aules base per a secundària, batxillerat i primària, un laboratori de ciències, un aula d'art, una sala multiusos i aules per a grups reduïts, tutories, aula de professors i instal·lacions esportives actualitzades, informa aquest dimarts en un comunicat.
El director del col·legi, Pedro Castañera L.C., ha afirmat que amb aquesta ampliació reafirmen la seva "vocació d'acompanyar, de manera genuïna, cada alumne en el seu creixement acadèmic, personal i espiritual".