Hidalgo (Ctesc) creu necessari "avaluar" el que aporta el diàleg social al creixement econòmic

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Afirma que no cal negar els canvis migratoris, climàtics i digitals, sinó "governar-los"
BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, es planteja com a objectiu avaluar el que aporta al creixement econòmic i a la creació d'ocupació un diàleg social que, avisa, s'ha de cuidar com si fos una infraestructura democràtica perquè no desaparegui.
Així ho assegura en una entrevista a Europa Press: "Hem d'avaluar el que està aportant el diàleg social al creixement econòmic".
"El mateix que valorem i hi ha estadístiques quan hi ha conflictivitat social, les hores perdudes, la pèrdua de productivitat, etcètera, no valorem prou el que està aportant el diàleg social al creixement econòmic i a l'ocupació", ha afegit.
Qualifica d'obsessió aquest propòsit i explica que el Ctesc treballa en mecanismes d'avaluació de polítiques públiques: "Per què sempre tenim capacitat de mesurar el dolent i allò que ens aporta un valor, i el bé ho diluïm com una cosa que no aporta valor?".
El Govern va nomenar a Hidalgo president del Ctesc a l'abril de 2025 i en el balanç que fa d'aquests 14 mesos destaca el reforç de "la capacitat que té el Consell de diagnosticar, de compartir, de construir consensos".
El resultat, assegura, és que el Ctesc és "el consell econòmic i social de l'Estat que més dictàmens ha fet", doncs en el que va d'any ha realitzat 14 dictàmens, enfront dels 17 que aquest organisme va fer en tot 2025, any en el qual es van realitzar 161 recomanacions fetes al Govern i 575 observacions.
"Posem el focus en les tres transicions: la digital, la demogràfica i la climàtica, i s'estan reforçant els elements de diàleg i de consens, per governar-les i sobretot per evitar que en aquestes transicions es facin sense la necessària cohesió social", explica Hidalgo.
Destaca la necessitat de "analitzar amb molt rigor per després posar en valor el consens i el diàleg entre les parts, perquè al final aquestes transicions o es fan d'una forma governada, d'una forma consensuada, o van deixant a gent pel camí".
Considera que la política tendeix a portar-se per la quotidianitat, pel regateig curt: "El que has de fer és mirar amb perspectiva i evitar que els populismes es carreguin les necessàries transicions, perquè, si volem ser competitius, si volem ser un país atractiu, aquestes transicions s'han de produir".
I adverteix: "Aquestes transicions es poden produir d'una manera catastròfica i deixant gent enrere, o es poden produir d'una forma ordenada amb una certa cohesió social".
Ciriaco Hidalgo afirma que, a Catalunya, "el diàleg social funciona, però no està garantit; el diàleg social cal cuidar-ho, cal acaronar-ho d'una forma ordenada i rigorosa com si fos una infraestructura democràtica", doncs en cas contrari pot desaparèixer.
REALITAT MIGRATÒRIA
El Ctesc va presentar recentment en el Parlament un informe sobre la realitat migratòria i la seva integració al mercat laboral amb condicions dignes: "Un lloc de treball en el qual evolucionin també al seu propi ascensor social".
Tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya i de la UE, la societat "està envellint i necessita persones per sostenir el mercat de treball, l'economia i l'estat de benestar", i afirma que, sense la incorporació de migrants, sectors com el turisme, l'hostaleria o l'agricultura caurien, o es produiria fins i tot una despoblació en determinades zones.
"Qüestionar els processos migratoris crec que és un contrasentit. Ho neguen aquells que estan traient banderes de prioritat nacional en llocs on els nivells de processos migratoris no arriben al 3 o al 4%. Ningú nega que les persones tenen drets i obligacions. I llavors, en què cal posar el focus? En la integració d'aquestes persones".
Sobre aquest tema, el Ctesc ha posat el focus en què un dels elements d'integració és el món del treball, "amb drets i obligacions, no poden ser treballadors de segona", i les seves propostes han estat incorporades al Pacte Nacional per la Llengua pel que fa a la llengua com a instrument de cohesió social.
IA I OCUPACIÓ
Quant a l'impacte de la IA en l'ocupació, Hidalgo creu evident que transformarà molts llocs de treball i en molts sectors, però recorda que tot procés de transformació industrial sempre ha generat nous llocs de treball, "i a partir d'aquí, del que es tracta és que no es generin noves desigualtats".
Posa com a exemple la seva experiència a Seat, on va ser responsable de relacions institucionals: "En els anys 80-90, qualsevol procés de canvi es portava per davant milers de llocs de treball. Seat acaba de fer tots els canvis cap al vehicle elèctric amb anticipació per formar i qualificar a la gent per als canvis que venien".
Afirma que la companyia ha fet aquest procés de forma consensuada "entre empresa i treballadors, i quan han necessitat al poder públic, ho han vingut a buscar per a aquests canvis".
"La indústria de l'automòbil, una de les bases industrials més importants que té el país, no ha fet una transformació del vehicle de combustió al vehicle elèctric que hagi costat milers de llocs de treball i que hagi fet un gran forat. Aquest exemple ens pot servir també per als processos de digitalització", explica.
HABITATGE
El Ctesc està a la disposició del Parlament, però Hidalgo recorda que és una institució que assessora al Govern, que no pot substituir l'autonomia de la Càmera de promoure lleis, encara que lamenta que els informes que elaboren no es tinguin suficientment en compte: posa com a exemple un informe del Ctesc de 2019 sobre habitatge, "molt potent, absolutament consensuat, amb un conjunt de propostes que totes estan vives avui".
En aquell dictamen proposava "potenciar el parc d'habitatge públic; aquí estaven tots els elements relacionats amb la generació d'activitat econòmica lligada a infraestructures de transport, les ajudes per a la compra de l'habitatge, elements de construcció, com aprofitar els espais existents per guanyar en altura, propostes d'industrialització,...".
ELS ERE A CATALUNYA
Sobre l'augment dels expedients de regulació d'ocupació (ERE) a Catalunya, Ciriaco Hidalgo afirma que les dades indiquen que estan molt concentrats en àmbits i sectors industrials.
"El que estem recomanant és que abans de fer un ERE es mirin elements preventius i lligats a la flexibilitat interna, a la formació i recualificación de les persones. Aquí juga un paper molt important el paper del servei públic d'ocupació", indica.
"No estem en els anys 80 o 90 amb destrucció de milers de llocs de treball, amb una crisi econòmica galopant, sense amb prou feines diàleg, amb molta conflictivitat. Estem en un moment, entre cometes, dolç, però complex. Llavors, intentem governar aquesta complexitat", diu.
INVERSIONS
El Ctesc, recorda el seu president, ve criticant des de fa anys la no execució de certes inversions, perquè "no solament afecta a l'activitat econòmica i a les oportunitats, afecta també a elements de cohesió social".
Adverteix que no haver invertit "en el transport ferroviari de Rodalies està afectant a les oportunitats de moltíssimes persones, a la creació d'ocupació, a zones on es podria haver creat habitatge i que avui serien zones amb una capacitat econòmica i, per tant, uns entorns de cohesió social".
Assegura que el Ctesc ha de ser un organisme viu i proactiu a buscar complicitats amb altres actors, com els grups parlamentaris i entitats amb les quals mantenen reunions, com Càritas, Cruz Roja, la Síndica de Greuges o l'Oficina Antifrau: "És una mica l'obsessió que tenim, no mirar-nos el melic".