Herrero (AIReF) defensa abordar el nou finançament autonòmic conjuntament amb les regles fiscals

Defensa "una quitança, o una reestructuració del deute" però demana responsabilitat

La presidenta de l'Autoritat Independent de la Responsabilitat Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha defensat que una reforma del sistema de finançament autonòmic "ha d'escometre's conjuntament" al compliment de les regles fiscals, a situar el deute en una senda descendent i a donar solució als mecanismes de finançament.

"La fragmentació dels temes mai és positiva", ha advertit en un acte de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, celebrat en col·laboració amb 'La Vanguardia' al Palau Macaya de la Fundació La Caixa a Barcelona aquest dimecres.

Entre altres, han assistit la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero; el president d'Amics del País i advocat i expolític, Miquel Roca; el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy; el director del Ctesc, Toni Mora, i el catedràtic Guillem López Casasnovas.

Davant d'una reforma del finançament autonòmic, Herrero ha insistit que "els recursos que rep una administració els deixen de rebre altres" i ha alertat que un repartiment diferent pot fer que aquells que vegin minorats els seus recursos no puguin fer front a les seves obligacions.

Davant d'aquesta possibilitat, ha convingut que l'AIReF "no té gens a dir" en aquesta matèria, sempre que això no afecti a la sostenibilitat de les finances públiques, un escenari que ha advertit que es donaria si hi haguessin administracions amb problemes per complir amb les regles establertes.

REVISIÓ ESTRUCTURAL

Preguntada pel seu posicionament davant d'una condonació del deute a les comunitats, Herrero ha assegurat que "l'AIReF sempre ha defensat que ha d'escometre's una revisió dels mecanismes estructurals".

"No sé si una quitança, o una reestructuració", ha reflexionat: ha exigit que, en qualsevol cas, estigui plantejada amb responsabilitat fiscal, i ha reivindicat que qui estableixi els paràmetres de la mesura no pot ser el beneficiari de la mateixa.

Preguntada pel rol de l'AIReF en el disseny d'una hipotètica reforma, ha sostingut que no pot fer-ho a petició d'una única comunitat autònoma, sinó que "el millor seria un encàrrec del Consell de Política Fiscal i Financera".

Ha explicat que l'encàrrec a l'organisme independent hauria d'estar --textualment-- molt bé definit: ha posat damunt de la taula, per exemple, una valoració del cost efectiu de la prestació de serveis públics, doncs creu que cal anar cap "a un sistema una mica més refinat de valoració de costos".