Hernández (Sumar) exigeix al PSOE neteja absoluta i complir els acords: "Tot té un límit"

"Per descomptat que hi ha temps perquè la legislatura prengui un altre rumb"

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La cocoordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha advertit el PSOE que hi hauria un canvi de paradigma entre els dos socis de l'executiu si es demostrés un finançament irregular socialista i si incomplissin mesures de l'acord de govern en el que queda de legislatura: "Tot té un límit".

"El PSOE ha de respondre davant d'aquest greuge garantint una neteja absoluta", ha afegit en una entrevista de 'La Vanguardia' aquest diumenge recollida per Europa Press.

"El que importa aquí és com enfrontarem aquest temps que tenim per davant. No esperarem el PSOE per aixecar la regeneració democràtica a Espanya", ha avisat.

Així i tot, considera que "per descomptat que hi ha temps perquè la legislatura prengui un altre rumb i, sobretot, li doni sentit i esperança a la gent".

MESURES QUE "DONIN SENTIT" AL MANDAT

Per això ha demanat "mesures que donin sentit a aquesta legislatura" perquè la resta del mandat estigui protagonitzat per la reducció de la jornada laboral, l'accés l'habitatge, els permisos retribuïts i la prestació universal per fill a càrrec.

Quant a la corrupció, ha recordat que Sumar va proposar una oficina anticorrupció independent que vigili l'administració, i també demana debatre els aforaments, sancionar a corruptes i corruptores, i millorar l'accés a la carrera judicial.

"El que hi ha hagut és manca de voluntat política del PSOE. Però això s'ha acabat", i ha afegit que aquesta manca de voluntat s'ha donat sobretot en habitatge.