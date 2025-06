Hernández demana a ERC i Junts un "vot de confiança" per Sixena i evitar la precipitació i proclames

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha demanat aquest dijous a ERC i Junts un "vot de confiança" per les pintures murals de Sixena i evitar la precipitació i proclames.

Ho ha dit en resposta a dues interpel·lacions d'ERC i Junts en el ple del Parlament, en què ha exposat la complexitat de la qüestió: "Estem davant un assumpte d'una enorme complexitat, amb múltiples dimensions, i cal evitar la precipitació i missatges grandiloqüents i simplificadors".

Per això, ha destacat la importància de seguir tots els passos marcats i també ha deixat clar que la prioritat del Govern és la preservació del patrimoni i abordar aquesta qüestió des d'un punt de vista tècnic per trobar "la millor solució possible".

Després d'assegurar que comparteixen la preocupació que genera la sentència, ha reiterat que disposen d'informes elaborats per experts que qüestionen la retirada i la instal·lació de les pintures "sense malmetre-les de manera irreparable".

Així, estan en espera de la reunió extraordinària que la setmana vinent té previst fer el patronat del MNAC, en el qual estan representats el Govern central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

"En aquesta reunió es decidiran els pròxims passos a seguir, escoltant els tècnics i els experts com no pot ser d'una altra manera", ha explicat la consellera, que ha reiterat que faran costat a la decisió que prengui l'òrgan.

I és que, segons Hernández, no poden anar més enllà i s'han d'atenir "als marges de la legalitat".