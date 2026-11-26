L'exgovernador del Banc d'Espanya es convertirà en el primer espanyol al capdavant de la institució monetària des de la seva creació en 1998
BRUSSEL·LES, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els líders europeus han triat aquest dijous a l'exgovernador del Banc d'Espanya Pablo Hernández de Cos per succeir a la francesa Christine Lagarde al capdavant del Banc Central Europeu (BCE), com resultat del repartiment consensuat dels tres posats que quedaran vacants en la cúpula de la institució en els propers mesos i mancant completar la tramitació formal per oficialitzar els nomenaments en la cimera de desembre.
Així ha quedat patent en una cimera de la zona euro celebrada a Brussel·les, on el govern dels Països Baixos ha traslladat que se sumava al consens que situa a l'espanyol al capdavant del BCE, segons han informat fonts europees a Europa Press. Està previst que els ambaixadors confirmin aquesta tarda la decisió, que engegarà la tramitació formal del nomenament per a la seva adopció al desembre.
L'economista espanyol, que s'ha imposat al neerlandès Klaas Knot, l'altre aspirant al càrrec, i que des de juliol de 2025 ocupa el posat de director general del Banc de Pagaments Internacionals (BPI), assumirà així la presidència el proper mes de febrer, quan està prevista la sortida anticipada de la política francesa, per a un mandat de vuit anys no renovable.