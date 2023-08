Hernández de Cos (Banc Espanya) diu que no li preocupa el repunt en la inflació a l'agost

Analitza que les dades mensuals estan afectats per "efectes base"



BARCELONA, 30 ago.

El governador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha dit aquest dimecres que no li preocupa el repunt de la inflació a l'agost, fins al 2,6%, ja que és "compatible amb aquesta visió de mig termini en la qual la inflació anirà convergint progressivament cap a l'objectiu" del Banc Central Europeu (BCE).

Així ho ha declarat als periodistes abans d'una conferència sobre la inflació en l'Universitat Pompeu Fabra de Barcelona després de conèixer que l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat un 0,5% a l'agost en relació al mes anterior i ha elevat tres desenes la seva taxa interanual, fins al 2,6%, segons les dades avançades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Ha subratllat que el més rellevant de les dades és que confirmen la seva "visió a mitjà termini" que preveu una reducció progressiva de la inflació.

A més, ha assegurat que la dada de la inflació no li ha sorprès perquè ha estat "exactament igual a la previsió interna" que havia realitzat el Banc d'Espanya.

"Les dades mensuals estan sempre molt afectades per efectes base, per repunts del component energètic dels elements més volàtils", ha analitzat Hernández de Cos.

PREVISIONS

Ha previst que la inflació a la fi d'any sigui "significativament més baixa que l'any passat" i que el conjunt de la zona euro se situï al voltant del 2%.

Sobre la pujada, o no, dels tipus d'interès per part del BCE, ha explicat que no vol "prejutjar de manera anticipada el que va a succeir" al setembre i que analitzaran la inflació, la inflació subjacent i la transmissió de la política monetària.

Preguntat per la investidura del futur president del Govern, ha dit que espera que es resolgui "al més aviat possible".