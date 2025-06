Hereu veu una oportunitat per al teixit econòmic invertir un 2% del PIB en defensa, "i no el 5%"

Rull defensa la necessitat d'"alliberar" i millorar el sistema de finançament

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que és una gran oportunitat per al teixit econòmic i la nova economia digital la inversió d'un 2% del PIB en defensa i seguretat, "i no el 5%", ha matisat en al·lusió a la petició de l'OTAN, i ha afegit que Catalunya s'ha d'incorporar a aquesta oportunitat.

Així s'ha pronunciat aquest divendres en l'acte de clausura del 4t Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, en el qual també han participat el president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy.

Ha apostat perquè Catalunya desenvolupi i maximitzi les seves capacitats pròpies en l'actual context global, i ha destacat que Espanya està creixent i té "unes bases per al creixement molt saludables" malgrat reptes com la guerra aranzelària.

"Si anem més enllà dels reptes globals, tenim tots els elements per mirar endavant", ha subratllat el ministre, que ha destacat que el Govern central està aportant més suport que mai en àrees d'innovació empresarial.

Hereu ha lamentat que s'hagi de tornar a "militar en causes" com la lluita contra el canvi climàtic en el context actual, i ha reivindicat l'autonomia del projecte europeu i els seus valors per tenir més fortalesa econòmica i industrial.

"Em posaré una samarreta d'Europa", ha fet broma el ministre, que ha assegurat que Europa té una responsabilitat política de sortir al món a defensar els seus valors davant altres llocs que estan abandonant la democràcia i d'altres que mai no hi han cregut, ha assenyalat.

RULL

Per la seva banda, Rull ha defensat la necessitat d'"alliberar" i millorar el sistema de finançament de Catalunya per poder tenir els recursos suficients, i ha sostingut que el dèficit fiscal de Catalunya és insostenible, textualment.

També ha defensat la necessitat de "recuperar l'autoestima col·lectiva" de Catalunya, a més d'elements que en reforcin la confiança, després de lamentar que els procediments administratius catalans estan basats en la desconfiança, després d'instar a canviar-los, ja que considera que són extraordinàriament garantistes.

Ha posat en valor la capacitat de concertació de Catalunya, i ha posat com a exemple què va passar amb l'anterior ampliació de l'Aeroport de Barcelona el 2001: "Va interpel·lar partits molt diferents. Incorporava ICV, de la mà de l'Ajuntament del Prat", ha recordat Rull.

També ha qualificat d'"inaudit" que els governs a nivell estatal modifiquin la llei d'educació cada vegada que canvien, i ho ha contraposat amb el que ha aconseguit Catalunya en matèria de recerca, on el model s'ha preservat malgrat els diferents canvis de govern, segons ell.

Rull també considera que perquè Catalunya pugui avançar necessita tenir "més capacitat de decisió, més poder polític" i ha defensat el 'triangle virtuós' per a la prosperitat de Catalunya, basat en la modernització, la cohesió social i la cohesió territorial.

DALMAU

En la seva intervenció, Dalmau ha defensat una autonomia estratègica europea davant el context geopolític actual i ha insistit en la necessitat de "posar la mirada en la pròxima dècada i no en l'anterior".

"Hem de posar les energies a conquerir els pròxims deu anys de l'economia catalana perquè els nostres competidors no ens vegin despistats", ha subratllat.

Dalmau ha enumerat alguns dels reptes que a parer seu té Catalunya, vinculats a recuperar el seu lideratge econòmic a Espanya i a resoldre les principals demandes de la ciutadania.

En aquest sentit, ha instat a tenir una estructura energètica "més resilient" i ha posat en valor operacions com l'ampliació de la tercera pista de l'Aeroport de Barcelona o la reobertura de l'Edifici Estel, a l'avinguda Roma de Barcelona.

Altres aspectes a destacar per al conseller de Presidència són la problemàtica de l'habitatge, sobre la qual ha dit que "no existeix una vareta màgica" per resoldre-ho, però demana confiança per trobar-hi solucions, i la transformació dels serveis públics.

PUIG DE TRAVY

Puig de Travy ha posat en valor el paper dels col·legis professionals i ha lamentat que el d'economistes de Catalunya no estigui representat en el Consell Econòmic i Social, després de reclamar que s'hi incorpori: "Som aquí per ajudar".

També ha demanat que es resolgui el finançament autonòmic, que considera una "qüestió de justícia", i que s'abordi el problema de l'accés a l'habitatge i la connectivitat territorial i el transport a Catalunya, amb eixos com el corredor mediterrani.

El degà del CEC ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha reclamat una "governança col·laborativa" d'aquesta infraestructura, i també ha assegurat que l'OPA de BBVA a Banc Sabadell "perjudica" Catalunya ja que afavoreix la concentració del sector financer.