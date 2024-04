Hereu veu "bones perspectives" en l'arribada de Chery i creu que es podrà certificar en pocs dies

BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha celebrat les "bones perspectives" davant la possible arribada de la companyia automobilística xinesa Chery a Catalunya, la qual creu que es podrà certificar en pocs dies.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual també ha demanat cautela: "Les coses fins que no estan signades no les podem donar per fetes", ha indicat, i ha afirmat que l'arribada de l'empresa és un moviment estratègic molt important per a la comunitat.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va assegurar aquest dimecres que la reindustrialització dels antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona "acabarà bé", dies abans de reunir-se amb la pròpia Chery en el seu viatge a Xina, si bé també va demanar cautela.