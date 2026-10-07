Hereu valora "l'èxit de la política del retrobament" davant del retorn de Puigdemont per amnistiar el TC la malversació

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
CÒRDOVA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat aquest dimecres que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia pel delicte de malversació del procés i la decisió del Tribunal Suprem (TS) sobre deixar sense efecte l'ordre de detenció contra l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, "expressa l'èxit de la política del retrobament i de la reconciliació".
Després d'intervenir en l'obertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef a Còrdova, el ministre ha manifestat als periodistes que l'aposta del Govern central "per la convivència és bàsica, entre altres coses perquè sobre la convivència és on podem desenvolupar socialment i econòmicament el nostre país".
En aquest sentit, el ministre ha apuntat que "és un triomf de la democràcia, que es veu amb plena normalitat", i ha afegit que "és una decisió emanada del Congrés, que és la sobirania del nostre poble".