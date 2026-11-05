Hereu va sentir orgull per Puente i avisa que el PP i Vox van "contra la convivència"

Ramón Comet - Europa Press
BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme i candidat del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Jordi Hereu, ha afirmat que va sentir "orgull" per Óscar Puente després de la seva dimissió com a ministre de Transports, i sobre les eleccions generals del 29 de novembre, ha avisat que el PP i Vox van contra la convivència a Catalunya i a Espanya.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dijous, ha dit que Puente ha servit amb molta tenacitat un projecte, i que quan ell va considerar que l'havia de deixar, va dimitir: "Venim d'una cultura en què les persones estem al servei d'un projecte".
Ha assegurat que Puente va fer un pas que l'honora, i que va deixar el càrrec després de servir el projecte i "un cop ha perfilat les línies de solució" i després de donar la cara per l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
ELEMENTS "GAIREBÉ EXISTENCIALS"
Sobre les eleccions generals, ha advertit que, davant el projecte dels socialistes, hi ha un model que qüestiona la convivència, que és "el valor més preciat de Catalunya i Espanya".
També que vol aplegar al voltant del PSC els socialistes, progressistes i catalanistes que veuen que en aquests comicis estan en joc "elements que són gairebé existencials" com l'estat del benestar, l'estat social i democràtic de dret i el projecte europeu.
"Haurem de decidir d'una manera molt responsable perquè el que tenim davant no posa en qüestió la típica alternança, sinó que el que posa en qüestió és el model en el qual hem estat treballant en els últims 40 anys", ha afirmat.