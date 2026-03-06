Hereu subratlla la investigació de frontera com la base de la nova indústria que emergeix

Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha subratllat que la investigació de frontera és la base de la nova indústria que emergeix i per "transformar els sectors industrials que sostenen l'economia", en el BIST Forum, informa l'organització de l'esdeveniment en un comunicat aquest divendres.
L'acte ha congregat més de 200 persones i també hi han participat la presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño; la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
Calviño ha destacat que "Europa és una autèntica potència" en recerca, amb centres d'excel·lència en camps com la quàntica o la robòtica industrial.
Montserrat ha celebrat que Catalunya té "una base científica molt sòlida", tot i que ha dit que s'ha de reforçar la capacitat de convertir la recerca en innovació.
Gay ha afegit que Barcelona és un dels "principals ecosistemes científics del sud d'Europa" i que treballa per generar impacte més enllà dels laboratoris.