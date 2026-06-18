Hereu situa el Mediterrani com el motor "més gran" d'Espanya i veu en la igualtat un repte regional

JPEG - Europa Press - Arxiu
Recorda que al corredor mediterrani s'han licitat obres per valor de 8.000 milions d'euros
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha situat aquest dijous el Mediterrani com el motor "més gran" d'Espanya i una oportunitat en sectors com la defensa o la seguretat, i ha lamentat les diferències, segons considera, abismals entre el nord i el sud de la regió, per la qual cosa veu en la igualtat un repte.
"L'arc mediterrani és el principal motor industrial que té Espanya. No l'únic, per sort, perquè estem treballant perquè Espanya es doti de molts motors. Però evidentment Indústria representa gairebé el 50%, el 47% del valor agregat brut industrial i significa més del 50% de les exportacions", ha dit en la segona jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que va començar dimecres i es clausura aquest dijous a Barcelona.
Hereu ha remarcat que la regió té una oportunitat en sectors com la defensa o la seguretat i "potencial" en d'altres com la química, l'automoció, el paper, el ciment o la indústria agroalimentària.
Ha expressat que, des del punt de vista de la transició energètica i la transformació digital, l'"emergència" del nou gran hub industrial d'Europa és Espanya.
Ha valorat els 700 milions d'euros que el Govern central invertirà en la nova gigafactoria d'intel·ligència artificial (IA) a Móra la Nova (Tarragona).
DIFERÈNCIA ENTRE NORD I SUD
Hereu ha lamentat les diferències "abismals" entre el nord i el sud del Mediterrani i ha qualificat de repte aconseguir la igualtat.
Ha assegurat que a partir d'un projecte europeu més fort (que ho vincula a ser més industrial i més innovador) s'ha de comprometre's al desenvolupament del Magrib i el sud del Mediterrani: "Si no, no podrem abordar ni el diàleg entre cultures ni la seguretat".
TRANSFORMACIÓ
Sobre el model turístic del país, el ministre ha recordat que l'arxipèlag del Mediterrani recull el 56% de les places hoteleres de la regió, que en total aglutina el 60% del món, i que Espanya ha invertit 3.400 milions en la transformació del model.
Ha afirmat que el país està sumit en un procés de reindustrialització i transformació del model "com feia dècades que no vivíem".
Finalment, ha apuntat que el corredor mediterrani és un projecte "en marxa" en el qual s'han licitat obres per valor de 8.000 milions d'euros i ha traslladat un missatge d'esperança davant les transformacions estructurals d'Espanya, que van de la mà de la regió del Mediterrani.