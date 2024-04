Hereu rep aquest dimecres a Chery i a Ebro-EV Motors després de l'acord per produir a Barcelona

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, rebrà aquest dimecres a una delegació de l'empresa xinesa Chery i d'Ebro-EV Motors, després de l'acord assolit entre ambdues companyies per produir automòbils a l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.

Segons el Ministeri, a la trobada a la seu del departament, que es durà a terme a les 10.00 hores, assistiran també el sotsgovernador de la província xinesa d'Anhui, l'alcalde de Wuhu i representants de la Generalitat de Catalunya.

Aquest dimarts, la companyia automobilística especialitzada en vehicles elèctrics Ebro ha signat un acord amb la xinesa Chery per produir automòbils a l'antiga planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.

Segons un comunicat conjunt, l'acord "farà realitat la reindustrialització de la planta", propietat d'EV Motors, matriu d'Ebro. El primer model de la marca Ebro es fabricarà en el quart trimestre d'aquest any, després de l'inici productiu de vehicles d'Omoda.

D'aquesta manera, Ebro és la primera marca espanyola que rubrica un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a Espanya, i la recuperació d'ocupació en la Zona Franca.

Divendres que ve, 19 d'abril, se celebrarà un acte oficial de signatura de l'acord a Barcelona, "amb l'assistència de representants institucionals d'Espanya, Catalunya i la Xina".

"AVUI ÉS UN DIA PER CELEBRAR"

A les reaccions a la notícia ha arribat la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va assegurar que "era un dia per celebrar" després que Ebro i Chery acordessin produir vehicles a l'antiga planta de Nissan a Barcelona.

Ha defensat que el govern català porta "molts mesos treballant, acompanyant a les empreses que han estat fent aquest vincle" perquè l'automobilística xinesa aterri a la capital catalana, en declaracions als periodistes aquest dimarts des de la seu d'UGT de Catalunya a Barcelona.

"On hi havia desinversió, ara hi ha reindustrialització", ha celebrat, i ho ha emmarcat en el Pacte Nacional per la Indústria, del qual ha dit que els sindicats són protagonistes des del primer moment.

Del seu costat, el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat que amb l'acord assolit per la companyia Ebro i l'automobilística xinesa Chery es "culmina amb èxit" la reindustrialització dels antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.

"Aquest acord és bo para tot l'ecosistema del nostre país", ha sostingut després de reunir-se amb els directius de Chery en el marc del seu viatge institucional a Xina, informa el departament en un comunicat d'aquest dimarts.

Ha destacat que la creació d'aquesta 'joint venture' dona continuïtat a la indústria a la zona "amb una activitat vinculada al sector de l'automoció", que la Generalitat havia assenyalat com a objectiu.