Hereu reivindica la salut pública com un "dret de la humanitat" a través de la innovació

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha destacat el paper de la salut pública com "un dels grans drets de la humanitat" a través de la recerca, la ciència i la innovació.
Ho ha dit aquest divendres durant una visita a la planta de Boehringer a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on ha agraït l'aposta d'aquesta companyia alemanya per Catalunya i la resta d'Espanya, a més del seu compromís amb la innovació i la sostenibilitat.
Allà, el ministre ha destacat el Pla Profarma, que impulsa la fabricació i la sostenibilitat en el sector farmacèutic a Espanya.
En aquest sentit, ha recordat l'evolució cap a l'excel·lència d'aquests laboratoris, els quals han obtingut una avaluació de 'molt bona' en les últimes convocatòries d'aquest programa que incentiva la innovació farmacèutica.
A més a més, l'executiu ha engegat mesures específiques de suport, com el PERTE per a la salut d'avantguarda, que entre 2022 i 2023 va mobilitzar prop de 28 milions d'euros per impulsar la innovació en aquest sector.