Hereu reivindica el "paper protagonista" d'Espanya en una indústria europea sòlida i competitiva

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha reivindicat el "paper protagonista d'Espanya" en la construcció d'una indústria europea sòlida i competitiva, informa el Ministeri en un comunicat aquest divendres.
Ho ha dit aquest divendres durant la seva participació en l'IND+I 2026, en la qual ha destacat que el lideratge industrial és "una decisió estratègica que exigeix ambició, cooperació i visió de llarg termini".
"Reforçar l'autonomia estratègica europea, reindustrialitzar amb criteris de sostenibilitat i avançar cap a grans projectes paneuropeus capaços de guanyar escala i assegurar subministraments se situen avui al centre de l'agenda", ha afegit.
El ministre ha assenyalat que Espanya té una posició favorable per l'impuls donat a la transició energètica, les energies renovables i la digitalització, la qual cosa ha dit que obre "una finestra d'oportunitat per atreure inversió".
Hereu ha conclòs insistint que un dels camins més eficaços per garantir el futur és "presentar batalla per una indústria més innovadora, més forta i més compromesa".